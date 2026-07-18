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18 июля, 22:33

Мэр Москвы

Собянин: москвичи завоевали две медали на Международной химической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две золотые медали завоевали московские школьники на Международной химической олимпиаде, которая прошла в Узбекистане. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Награды высшего достоинства получили выпускник 11-го класса школы № 1329 Игорь Устинов и ученик 9-го класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко. Он также набрал наибольшую сумму баллов по итогам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады.

"Молодцы! Поздравляю с заслуженными наградами!", – заявил Собянин.

По его словам, ребята выступили в составе российской сборной из четырех человек. Команду наградили четырьмя золотыми медалями. Всего в олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года и считается одной из самых авторитетных по данному предмету. В прошлом году соревнование прошло в ОАЭ, где московские школьники завоевали четыре золотые медали.

Устинов уже имеет опыт побед на мировом уровне, отметил мэр столицы. В 2025 году он получил золото на Международной Менделеевской олимпиаде по химии и Международной олимпиаде по химии имени Каныша Сатпаева. Гасаненко, в свою очередь, в прошлом сезоне стал золотым медалистом Международной естественно-научной олимпиады юниоров, а в 2026 году – золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады по химии.

Подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее московский школьник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. При этом это не первая победа выпускника 11-го класса школы № 179 – он уже занимал 1-е место в Азиатской физической олимпиаде, Открытой международной олимпиаде по астрономии, финале Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.

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