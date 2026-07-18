Утвержден проект комплексного развития территории в районе Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Теплый Стан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По адресу улица Профсоюзная, владение 152, рядом со станцией метро "Теплый Стан" появится современный районный центр. Его нежилая наземная площадь составит 29,87 тысячи квадратных метров, участок под застройку занимает 0,95 гектара.

В здании появятся магазины, отделения банков, центры досуга и спорта, кафе и другие объекты повседневного спроса. Также проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории.

По состоянию на 14 июля 2026 года в Москве одобрен и находится на стадии реализации 241 проект комплексного развития территорий. Их общая площадь превышает 2 тысячи гектаров. В рамках этих проектов планируется построить около 37,9 миллиона квадратных метров недвижимости и создать примерно 416 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе комплексного развития территорий планируется построить более 40 технопарков суммарной площадью более 1,1 миллиона квадратных метров. Благодаря этому появятся около 62 тысяч рабочих мест.