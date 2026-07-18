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Вооруженные Силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Ленина. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, который проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад".

Как сообщили в Минобороны России, в командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

По словам Герасимова, российские бойцы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях. В частности, группировка войск "Запад" наступает на широком фронте в своей полосе ответственности, взаимодействуя с группировками "Южная" и "Центр".

На купянском направлении штурмовые подразделения отразили безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить ВС РФ на восточный берег реки Оскол. Удержав позиции, подразделения продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково.

Соединения и воинские части 3-й армии, в свою очередь, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Войска Южной группировки тем временем, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Их передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут уличные бои в городе. На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке, подчеркнул Герасимов.

"Соединения группировки успешно продвигаются в национальном парке "Святые Горы", а также уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурове", – рассказал он.

При этом в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Вместе с тем подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Параллельно ведутся уличные бои в Подлимане.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. Целями стали в том числе пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.