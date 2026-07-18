Кабмин ограничил грузовые перевозки по территории России для эстонских фур

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Правительство РФ ввело ограничение на грузовые перевозки по территории России для автотранспорта из Эстонии. С соответствующим документом кабмина ознакомился ТАСС.

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ, в том числе для стран Евросоюза (ЕС), был установлен еще в октябре 2022 года. Тогда же был утвержден перечень товаров, на которые запрет не распространяется.

В него вошли мясо, рыба, молоко, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, алкоголь, удобрения, фармацевтическая продукция, контрацептивы, бумага и картон. Также под исключение попали часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы, кино- и звукозаписывающее оборудование.

Позже кабмин распространил действие запрета на ввоз этих товаров для грузовиков из Молдавии и Польши, а с 18 июля – и из Эстонии.

При этом ограничение по-прежнему не затрагивает товары, ввозимые в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Ранее СМИ писали, что в Латвии предложили запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию. По словам журналистов, на данный момент уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь же запрет планируется распространить на регулярные перевозки.