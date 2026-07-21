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21 июля, 08:51

Происшествия

Защита обжаловала первый в России приговор по делу о создании ЛГБТ-сообщества

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Защита фигурантов первого в России уголовного дела об организации и участии в деятельности ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Оренбурга.

"Сторона защиты подала (жалобу. – Прим. ред.). Не согласны с приговором", – говорится в сообщении.

Обвинения были предъявлены троим молодым людям, являвшимся владельцем, администратором и арт-директором известного оренбургского бара. Подсудимые, зная о запрете ЛГБТ в России, продолжали деятельность тематического бара под вывеской досугового учреждения. В результате их приговорили к срокам от 2 до 7 лет колонии.

Ранее в московском офисе издательского дома "Эксмо" прошли обыски из-за подозрений в распространении печатной продукции с ЛГБТ-тематикой. СМИ писали, что руководителя компании Евгения Капьева проверяют на предмет причастности к продаже романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

В частности, следователи изучали финансовые отношения Капьева и еще трех топ-менеджеров с бывшими сотрудниками Popcorn Books, проверяя их на возможные коррупционные выплаты.

Спустя время в рамках этого дела столичный суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж "Эксмо" Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов). Аналогичный срок получил и экс-директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов.

Позднее состоялось заседание над бывшим директором Popcorn Books Дмитрием Протопоповым. Ему предъявили обвинения в создании классификации книг с разделением на "желтый" и "красный" списки, где "красный" включал произведения с ключевой темой нетрадиционных отношений. Произведения из этих перечней распространялись среди несовершеннолетних. Протопопов признал свою вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение.

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