Бывшего директора Popcorn Books обвинили в создании двух списков ЛГБТ-литературы

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Бывшего директора издательства Popcorn Books Дмитрия Протопопова, который проходит по делу о распространении литературы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), обвинили в разработке внутренней классификации издаваемых книг с разделением на "желтый" и "красный" списки. Об этом сообщает РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы 16 июля приступил к рассмотрению в особом порядке уголовного дела Протопопова. Во время заседания огласили обвинительное заключение.

Из него следует, что в "красный" список входят книги, где тема нетрадиционных отношений является ключевой, в "желтый" – произведения, где эта линия менее выражена.

По версии суда, Протопопов работал вместе с экс-директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым, а также бывшим руководителем отдела продаж издательства "Эксмо" Артемом Вахляевым.

Фигуранты дела организовывали продажу литературы, несмотря на признание ЛГБТ-движение экстремистским и запрещенным на территории РФ. Они распространяли издания и среди несовершеннолетних, говорится в заключении.

Протопопов во время заседания признал свою вину в полном объеме. По его словам, он активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. Фигурант дела раскаивается в содеянном.

Ранее Вахляеву и Иванову вынесли приговоры. Оба получили по четыре года лишения свободы условно.

Весной 2026 года в московском офисе издательского дома "Эксмо" прошли обыски. Его заподозрили в реализации печатной продукции с ЛГБТ-тематикой.

В прессе появились сообщения, что руководителя компании Евгения Капьева проверяют на предмет причастности к продаже романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Журналисты писали, что Следственный комитет РФ заинтересовался финансовыми взаимоотношениями Капьева и еще троих топ-менеджеров с бывшим персоналом Popcorn Books, проверяя их на предмет коррупционных выплат.

"Эксмо" в 2023 году стало владельцем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входило Popcorn Books. В начале 2026 года издательство прекратило свою деятельность после семи лет работы.