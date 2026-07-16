Экс-совладелец и экс-президент Fesco заочно арестованы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и бывшего президента группы Аркадия Коростелева. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ – "Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере".

Также Рабиновича и Коростелева объявили в международный розыск. Отсчет срока их заключения начнется с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Экс-председателя совета директоров Fesco Андрея Северилова и вице-президента группы Бориса Иванова задержали в феврале. Также в отношении них завели уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Отмечалось, что им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Спустя время Мещанский суд Москвы заключил Иванова под стражу.