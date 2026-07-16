16 июля, 20:39Происшествия
Экс-совладелец и экс-президент Fesco заочно арестованы
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и бывшего президента группы Аркадия Коростелева. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.
Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ – "Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере".
Также Рабиновича и Коростелева объявили в международный розыск. Отсчет срока их заключения начнется с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Экс-председателя совета директоров Fesco Андрея Северилова и вице-президента группы Бориса Иванова задержали в феврале. Также в отношении них завели уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Отмечалось, что им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Спустя время Мещанский суд Москвы заключил Иванова под стражу.