Депутат Вассерман назвал чрезмерным введение санинструкторов из числа учеников в школах

В Общественной палате РФ выступили с инициативой разместить в школах чек-листы по оказанию первой доврачебной помощи. Повысит ли это безопасность детей и какие еще практические навыки необходимо изучать в учебных заведениях, разбиралась Москва 24.

Памятка здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чек-листы по оказанию первой помощи нужно развесить на видных местах в российских школах, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Медпункты нужны, особенно в больших школах, но важнее, чтобы в учебных заведениях знали, как оказать первую помощь: остановить кровотечение, обработать ожог, сделать искусственное дыхание.

В пример он привел схемы эвакуации и инструкции на случай пожара, которые есть в каждом классе. Чек-листы должны быть размещены по тому же принципу, убежден он.

Рыбальченко также предложил вернуться к советской практике назначения в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой (йод, зеленка, вата, бинты). Это нужно для оказания помощи при небольших травмах. Кроме того, он призвал учесть международный опыт, где педагоги умеют пользоваться дефибрилляторами до прибытия скорой.

При этом ранее в московских школах открылся набор в 10-е предпрофессиональные классы по шести направлениям, среди которых медицинское. Классы по этой специализации есть в 26% среднеобразовательных учреждений города, и готовят здесь свыше 6 тысяч будущих врачей.

Они углубленно изучают биологию, химию, основы анатомии и физиологии человека, а также принципы здорового образа жизни. Кроме того, школьники приобретают практические навыки выполнения медицинских манипуляций, ухода за пациентами и оказания первой помощи. Партнерами направления выступают столичные поликлиники, многопрофильные стационары и подстанции скорой помощи.

Кроме медицины, функционируют инженерные, предпринимательские, психолого-педагогические, IT- и медиаклассы. Попасть туда могут ученики, успешно сдавшие ОГЭ по русскому языку, математике и двум профильным предметам на "отлично" или "хорошо". Проект реализуется в более чем 70% школ столицы с участием свыше 50 вузов и научных организаций (включая МГУ, ВШЭ и РУДН), а приемная кампания продлится до 25 августа.

Полезные навыки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Москвой 24 напомнил, что дети травмируются достаточно часто из-за большого количества энергии и недостаточно развитого самоконтроля.

"В школьном курсе, который предполагает изучение основ безопасности, есть преподавание правил первой помощи. Если сейчас где-то его нет, значит, надо обращать на это внимание", – уточнил депутат.

По его словам, есть множество других предложений, каким полезным навыкам стоит обучать в школьных стенах. В частности, Вассерман выделил базовые знания по финансовой грамотности.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Однако именно потому, что подобных потребностей большое количество, я не берусь выделить какую-то одну. Этот вопрос должны обсуждать многие эксперты, преподаватели, родители. Современное общество очень многообразно, и в разных его слоях актуальны разные навыки. Необходимы обширные исследования, чтобы выделить самые важные направления и только потом внедрять их в школы.

Однако предложение ввести аптечки для учеников и назначить "санинструкторов" Вассерман назвал чрезмерным, так как медпункты в общеобразовательных учреждениях справляются с обработкой незначительных травм.

"Более того, если школьники начнут оказывать сами себе первую помощь, не очень умея это делать, неприятностей может быть гораздо больше, чем пользы", – уточнил он.

Депутат предложил в первую очередь узнать, что на этот счет думают школьные медики и учителя, так как именно они постоянно сталкиваются с такими вопросами. На основе их ответов стоит решить, нужно ли выдавать аптечки детям, что в них должно быть, какую помощь ребенок способен оказывать самому себе или другому, а когда необходим специалист.

В то же время заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в разговоре с Москвой 24 поддержал инициативу Общественной палаты и обратил внимание, что в идеале такие знания должны входить в курс ОБЖ.





Евгений Ямбург заслуженный учитель России, академик Российской академии образования При советской власти в начальных классах были девочки с белыми повязками и красными крестами, их называли санитарками. Они не только оказывали первую помощь, но и проверяли в столовой, помыли ли дети руки перед едой. Это нормальное обучение и воспитание одновременно, ничего плохого в этом нет.

Комментируя организацию присмотра за "санинструкторами", Ямбург отметил, что для контроля и наблюдения достаточно классного руководителя, на глазах которого дети находятся весь день.

"Практические навыки внедряют и сейчас. Например, финансовую грамотность, семейную и бытовую безопасность. Это уже частично делается через предмет, помогающий познакомиться с окружающим миром в начальной школе", – добавил эксперт.

Он также напомнил, что в некоторых учебных заведениях есть карточки для входа и выхода оттуда, плюс с их помощью можно оплачивать перекус или билет в кино.

"Поскольку мошенников много, надо учить детей пользоваться и смартфоном, и карточками безопасно, это делает жизнь более защищенной. Но отдельный урок для этого не нужен. Уже существующий предмет охватывает и биологический, и финансовый мир, он многообразен и сложен", – пояснил Ямбург.

При этом эксперт предложил показывать во время прогулок, как, например, переходить улицу по светофору.

"В школы приезжают представители автоинспекции, во многих детских садах есть площадки с разметкой переходов. Все практические навыки отрабатывать таким способом – это называется системно-деятельностный подход, а не чисто теория", – обратил внимание эксперт.

Кроме того, доносить полезную информацию до детей можно через мультфильмы, в частности как обращаться со спичками и почему нельзя лезть пальцем в розетку. Родители тоже должны заниматься воспитанием этих навыков дома, и тогда они осваиваются ребенком комплексно, резюмировал Ямбург.

