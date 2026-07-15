Правительство Швеции внесет ежей в Красную книгу

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Правительство Швеции впервые включит ежей в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте канцелярии кабмина страны.

Власти обновили список видов, находящихся под национальной охраной. Теперь он насчитывает более 230 позиций, хотя раньше состоял из 300 пунктов. В новую версию документа вошло больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений, пояснили в кабмине.

Поводом для включения в список ежа стал тот факт, что за последние 15 лет популяция ежей в Швеции уменьшилась почти вдвое. Причиной стало ухудшение условий их обитания. Также под защитой теперь будут находиться многие насекомые-опылители, например осы и бабочки.

Ранее в Минприроды пояснили, что удалить данные из Красной книги России можно лишь на основании приказа министерства. При этом сначала информация о состоянии вида собирается учеными. Тем не менее обновление перечня краснокнижных видов – непрерывный процесс.