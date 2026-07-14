Краснокнижный лесной голубь замечен в парках Москвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды

Редкого лесного голубя вяхиря, занесенного в Красную книгу Москвы, можно встретить в природно-исторических парках "Измайлово" и "Москворецкий", парке музея-заповедника "Царицыно" и в национальном парке "Лосиный остров". Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Вяхирь относится к третьей категории редкости из шести. Это означает, что вид относится к уязвимым. Птица предпочитает гнездиться в лесах – в городской черте ее удается увидеть крайне редко, потому что голубь отличается особой осторожностью. По оценкам экспертов, с 2011 до 2020 года в столице было около 20 пар вяхирей.

Как рассказали в ведомстве, встреча этой птицы в московских парках говорит о том, что в городе для вяхиря есть все условия для комфортной жизни: корм и большое количество деревьев с густыми кронами, чтобы спрятаться.

Впервые редкого голубя в пределах ТиНАО заметили в 2019 году в пойме реки Поляницы. В последнее время специалисты наблюдают птицу и на других зеленых территориях Москвы.

Вяхирь является крупнейшим в Европе диким лесным голубем. У взрослых особей хорошо заметны пятна по бокам шеи, а на крыльях – полосы, которые особенно бросаются в глаза во время полета, когда птица расправляет крылья.

"Есть мнение, что такая окраска помогает голубям находить друг друга в зарослях деревьев. Еще одна отличительная черта вяхиря – резкий свист, который издают взмахи его крыльев во время полета", – добавили в департаменте.

Ранее около Терлецких прудов заметили красношейную поганку, занесенную в Красную книгу России. Птица почти не выходит на сушу. Ее ноги расположены далеко назад, поэтому по земле она передвигается неуклюже, однако в воде ее скорость заметно выше.