Украинский рэпер Киевстонер опроверг обвинения в причастности к теракту в Подмосковье

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Киевстонер включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Украинский рэпер и бывший участник группы "Грибы" Киевстонер (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг обвинения в своей причастности к подготовке предотвращенного теракта на предприятии ВПК в Подмосковье.

В своих соцсетях он разместил видео с публикациями российских СМИ, добавив к нему краткий комментарий.

"Шо, <...> (нафиг. – Прим. ред.)?" – цитирует Киевстонера News.ru.

Речь идет о пресеченной атаке на стратегический оборонный объект в Московской области. СБУ намеревалась нанести по предприятию удар FPV-дронами, устойчивыми к системам радиоэлектронной борьбы и снабженными иностранной взрывчаткой. Всего планировалась использовать 35 БПЛА.

Как выяснила ФСБ, Васильев переводил деньги пособнику сорванного теракта, а также занимался координацией эвакуации задержанного исполнителя нападения. Вместе с тем его обвинили в распространении запрещенных веществ.

Силовикам удалось уничтожить все беспилотники после их запуска, а также провести операцию по задержанию исполнителя. При этом арендатор склада, где хранились летательные аппараты, оказал сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.