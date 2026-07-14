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14 июля, 12:26

Политика

Путин поручил законодательно закрепить понятие "стажер"

Фото: kremlin.ru

В России законодательно закрепят понятия "стажер" и "трудоустройство на стажировку". Соответствующий указ Владимира Путина размещен в перечне поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, глава государства распорядился принять федеральные законы, посвященные этим вопросам, в весеннюю сессию 2026 года. Нормы в том числе должны будут установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем.

Поручение возложено на правительство РФ и Госдуму. Срок его выполнения назначен до 1 августа.

В начале июля нижняя палата парламента приняла закон, вводящий в Трудовой кодекс стажировку в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Теперь выпускники смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до шести месяцев. Пи этом соглашение нужно заключить в течение года после окончания учебного заведения с возможностью продления.

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