14 июля, 12:26Политика
Путин поручил законодательно закрепить понятие "стажер"
Фото: kremlin.ru
В России законодательно закрепят понятия "стажер" и "трудоустройство на стажировку". Соответствующий указ Владимира Путина размещен в перечне поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума.
Согласно документу, глава государства распорядился принять федеральные законы, посвященные этим вопросам, в весеннюю сессию 2026 года. Нормы в том числе должны будут установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем.
Поручение возложено на правительство РФ и Госдуму. Срок его выполнения назначен до 1 августа.
В начале июля нижняя палата парламента приняла закон, вводящий в Трудовой кодекс стажировку в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Теперь выпускники смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до шести месяцев. Пи этом соглашение нужно заключить в течение года после окончания учебного заведения с возможностью продления.