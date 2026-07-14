Мария Баландина назначена новым директором Музея Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичный департамент культуры объявил о назначении Марии Баландиной на пост директора Музея Москвы. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

Баландина большую часть своей карьеры посвятила культуре и искусству. На новой должности она намерена развивать учреждение как ключевой культурный институт мегаполиса, реализовывать новые проекты и укреплять международное сотрудничество.

Соответствующий пост ранее занимала Анна Трапкова, которая руководила Музеем Москвы с 2019 года. За это время она провела множество значимых выставок и просветительских проектов, а также укрепила статус музея как одного из ведущих культурных учреждений города.

Ранее сообщалось, что Елена Булукова оставила должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького. Она занимала пост с октября 2025 года и проработала в этой должности менее года. До этого Булукова в течение нескольких лет руководила Центральным театром кукол имени С. В. Образцова.

Ее сменила Лариса Вильясте. С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, а с 2018 года числилась директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.