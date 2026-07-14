Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 12:50

Культура

Мария Баландина назначена новым директором Музея Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичный департамент культуры объявил о назначении Марии Баландиной на пост директора Музея Москвы. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

Баландина большую часть своей карьеры посвятила культуре и искусству. На новой должности она намерена развивать учреждение как ключевой культурный институт мегаполиса, реализовывать новые проекты и укреплять международное сотрудничество.

Соответствующий пост ранее занимала Анна Трапкова, которая руководила Музеем Москвы с 2019 года. За это время она провела множество значимых выставок и просветительских проектов, а также укрепила статус музея как одного из ведущих культурных учреждений города.

Ранее сообщалось, что Елена Булукова оставила должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького. Она занимала пост с октября 2025 года и проработала в этой должности менее года. До этого Булукова в течение нескольких лет руководила Центральным театром кукол имени С. В. Образцова.

Ее сменила Лариса Вильясте. С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, а с 2018 года числилась директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.

Читайте также


культурагород

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика