В МОК направили жалобу из-за действий главы FIFA Инфантино

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Некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за действий главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, передает City AM.

Жалоба связана с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

По мнению организации, Инфантино нарушил клятву о том, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины после того, как наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако через некоторое время наказание заменили на испытательный срок в один год.

СМИ писали, что смягчение меры стало следствием прямого вмешательства президента США Дональда Трампа, что вызвало негативную реакцию. В частности, Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" таким решением.

Сам Инфантино утверждал, что FIFA была независима при принятии решения об отмене дисквалификации. При этом он признал, что регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира, с Трампом, а также получает звонки от глав государств и бизнес-лидеров со всего мира.