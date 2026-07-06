Инфантино заявил, что FIFA была независимой в решении об отмене удаления Балогуна

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Международная федерация футбола (FIFA) была независима при принятии решения об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

"Они (судебные органы FIFA. – Прим. ред.) действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс и выносят решения по делам на основе действующих регламентов и конкретных обстоятельств, имеющихся в их распоряжении", – приводит слова Инфантино ТАСС.

Он также добавил, что регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира, с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он получает звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольных кругов и бизнес-лидеров со всего мира по множеству разных тем.

Кроме того, дисциплинарный комитет FIFA отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение об отмене красной карточки для Балогуна. В связи с этим он сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ против команды Бельгии.

Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины, так как наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако уже 5-го числа наказание было заменено на испытательный срок в один год.

СМИ писали, что смягчение меры стало следствием прямого вмешательства Трампа. Это решение вызвало негативную реакцию. В частности, Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" и рассматривает все варианты, чтобы "защитить основополагающие принципы честной игры в нашем спорте".