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06 июля, 20:13

Происшествия

ВСУ с помощью более 70 БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ

Фото: yanos.slavneft.ru

Свыше 70 беспилотников, сбитых ночью 6 июля над Ярославской областью, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в МАХ.

Минувшую атаку он назвал крупнейшей, а также выразил благодарность всем, кто участвовал в ее отражении.

К операции по ликвидации летательных аппаратов привлекались силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Тем не менее в результате пострадали два местных жителя. С осколочными ранениями их доставили в больницу для оказания медпомощи.

В ночь на 6-е число прилеты украинских дронов также фиксировались в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой областях. Также попытки атаки предпринимались в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Общее число сбитых БПЛА составило 519.

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