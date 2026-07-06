ВСУ с помощью более 70 БПЛА пытались атаковать Ярославский НПЗ

Фото: yanos.slavneft.ru

Свыше 70 беспилотников, сбитых ночью 6 июля над Ярославской областью, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в МАХ.

Минувшую атаку он назвал крупнейшей, а также выразил благодарность всем, кто участвовал в ее отражении.

К операции по ликвидации летательных аппаратов привлекались силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Тем не менее в результате пострадали два местных жителя. С осколочными ранениями их доставили в больницу для оказания медпомощи.

В ночь на 6-е число прилеты украинских дронов также фиксировались в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой областях. Также попытки атаки предпринимались в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Общее число сбитых БПЛА составило 519.