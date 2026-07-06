В Москве мать заставила сына встать перед ней на колени посреди парка

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В парке на северо-востоке Москвы мама заставила ребенка встать перед ней на колени в парке и поцеловать ей ноги. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ в комментарии РИА Новости.

"В полицию через службу 02 от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени", – заявили представители ведомства.

Также в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что мать просила сына целовать ей ноги.

В отношении 34-летней женщины составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Семья теперь стоит на профилактическом учете. Правоохранительные органы проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Маме ребенка грозит штраф до двух тысяч рублей и предупреждение.

Ранее плачущую девочку заметили на остановке в центре Москвы в компании пьяных женщины и мужчины. Ребенок просился к маме. Однако родительница, когда ей позвонили, никак не отреагировала на ситуацию с дочкой.