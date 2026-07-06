Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 19:00

Происшествия

В Москве мать заставила сына встать перед ней на колени посреди парка

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В парке на северо-востоке Москвы мама заставила ребенка встать перед ней на колени в парке и поцеловать ей ноги. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ в комментарии РИА Новости.

"В полицию через службу 02 от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени", – заявили представители ведомства.

Также в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что мать просила сына целовать ей ноги.

В отношении 34-летней женщины составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Семья теперь стоит на профилактическом учете. Правоохранительные органы проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Маме ребенка грозит штраф до двух тысяч рублей и предупреждение.

Ранее плачущую девочку заметили на остановке в центре Москвы в компании пьяных женщины и мужчины. Ребенок просился к маме. Однако родительница, когда ей позвонили, никак не отреагировала на ситуацию с дочкой.

Читайте также


происшествия

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика