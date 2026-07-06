Трамп заявил, что РФ и Украина хотят завершить конфликт

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп убежден, что на урегулирование конфликта на Украине настроены как Москва, так и Киев. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

"Мы поедем на (саммит. – Прим. ред.) НАТО, и мы будем (там. – Прим. ред.) говорить об этом. Думаю, мы этого (урегулирования. – Прим. ред.) добьемся", – цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер также подчеркнул, что мир на Украине "намного ближе", чем в настоящее время представляют люди. Кроме того, Трамп высоко оценил телефонный разговор с российским президентом, который состоялся 4 июля.

В ходе той беседы Владимир Путин лично поздравил Трампа и американцев с 250-летием США, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. Разговор продолжался на протяжении 1 часа 25 минут, был деловым и конструктивным.

Вместе с тем главы двух стран обсудили ситуацию на Украине. Путин обратил внимание Трампа на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта.

