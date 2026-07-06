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Американские власти против новых наступлений украинских войск и настаивают на оборонительной тактике. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете Times.

Он напомнил, что в 2023 году Киев уже пытался предпринять попытку контрнаступления и активно подталкивал к этому западные страны. Однако в конечном итоге наступление провалилось. Вэнс назвал это стратегической и тактической катастрофой. Именно этим и обусловлена текущая позиция Вашингтона, добавил он.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора, который состоялся 4 июля. Российский лидер обратил внимание главы Белого дома на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта.

Президент РФ обрисовал картину реальной обстановки на поле боя. Он также добавил, что Украина и Евросоюз сделали ставку на затягивание и эскалацию конфликта, не гнушаясь при этом террористическими методами против мирного населения.