03:16Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Возможные последствия воздушной атаки уточняются.
Ранее средства ПВО сбили еще четыре дрона, которые направлялись на столицу. Всего с полуночи в Московском регионе было уничтожено уже 11 вражеских беспилотников.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани выполняют рейсы только со согласованию с соответствующими органами.