Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Возможные последствия воздушной атаки уточняются.

Ранее средства ПВО сбили еще четыре дрона, которые направлялись на столицу. Всего с полуночи в Московском регионе было уничтожено уже 11 вражеских беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани выполняют рейсы только со согласованию с соответствующими органами.