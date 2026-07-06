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Politico: восточные страны НАТО начали активную подготовку к конфликту с РФ

Восточные страны НАТО активно готовятся к конфликту с РФ

Фото: depositphotos/maxxyustas

Страны восточного фланга НАТО начали активно укреплять свою оборону в рамках подготовки к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, укрепление границ проходит на фоне неопределенности будущего США в составе Североатлантического альянса, а также присутствия американских сил в Европе.

Отмечается, что эта неопределенность усилилась после войны США с Ираном, когда американский лидер Дональд Трамп пригрозил пересмотреть членство в НАТО из-за отказа Европы поддержать Штаты в конфликте.

При этом каждая страна восточного фланга НАТО готовится к военному конфликту по-своему. Например, власти Литвы делают расчет на немецкую бригаду, которая дислоцируется на территории страны, Финляндия сосредоточилась на концепции "тотальной обороны", а Польша в целом переосмысливает свою роль в Альянсе.

Ранее СМИ сообщали, что по итогам июльского саммита в Анкаре НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией. По данным журналистов, заявления и оценки, сделанные на саммите, будут иметь большое значение.

Вместе с тем во время подготовки к саммиту в Турции страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год. В частности, Италия выступила против фиксации подобных обязательств на следующий год.

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