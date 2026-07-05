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05 июля, 20:01

Политика

Медведев призвал США заняться собой вместо вмешательства во внутренние дела других стран

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Соединенные Штаты не имеют права навязывать свою волю другим странам, им следует сначала разобраться с "бардаком в своем доме". Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что США отметили 250-летие. Политик в связи с этим задался вопросом, являются ли они "империей зла" или примером для подражания.

Медведев высказал мнение, что Штаты – ни то, ни другое. Однако большинство стран в мире едины в том, что считают Вашингтон не имеющим право принимать решения за других.

"У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме", – подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, любое государство может само решить свои внутренние проблемы.

Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июля, в День независимости США. Российский лидер поздравил главу Белого дома с праздником.

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