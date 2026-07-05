Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел утром 5 июля на 11-м километре автодороги "Зарайск – Журавна". По данным ведомства, 31-летняя женщина, которая находилась за рулем Audi А6, выехала на встречную полосу, после чего врезалась в рейсовый автобус "ЛиАЗ", который, в свою очередь, съехал с дороги.

В результате аварии погиб 6-летний ребенок, который находился на переднем сиденье в специальном удерживающимся устройстве в машине. Женщина, которая была за рулем машины, доставлена в больницу с травмами. В свою очередь, в автобусе находилось два человека, никто из них за медпомощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

Региональная прокуратура также взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела. На место происшествия для координации действий полиции выезжал заместитель Зарайского городского прокурора Ярослав Трунов.

Ранее большегруз Volvo с полуприцепом Schmitz и машина УАЗ столкнулись друг с другом в Курской области. Авария случилась утром 4 июля на 475-м километре трассы М-2 "Крым" в Фатежском районе.

По данным УМВД России по региону, за рулем УАЗ находился водитель 1980 года рождения, а большегрузом управлял мужчина 1983 года рождения. В результате ДТП автомобилист и три пассажира машины 1976 года рождения, 1982 года рождения и 1992 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель Volvo госпитализирован с травмами.

