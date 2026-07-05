Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 17:27

Происшествия

Ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Ребенок погиб при столкновении иномарки с автобусом в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел утром 5 июля на 11-м километре автодороги "Зарайск – Журавна". По данным ведомства, 31-летняя женщина, которая находилась за рулем Audi А6, выехала на встречную полосу, после чего врезалась в рейсовый автобус "ЛиАЗ", который, в свою очередь, съехал с дороги.

В результате аварии погиб 6-летний ребенок, который находился на переднем сиденье в специальном удерживающимся устройстве в машине. Женщина, которая была за рулем машины, доставлена в больницу с травмами. В свою очередь, в автобусе находилось два человека, никто из них за медпомощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

Региональная прокуратура также взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела. На место происшествия для координации действий полиции выезжал заместитель Зарайского городского прокурора Ярослав Трунов.

Ранее большегруз Volvo с полуприцепом Schmitz и машина УАЗ столкнулись друг с другом в Курской области. Авария случилась утром 4 июля на 475-м километре трассы М-2 "Крым" в Фатежском районе.

По данным УМВД России по региону, за рулем УАЗ находился водитель 1980 года рождения, а большегрузом управлял мужчина 1983 года рождения. В результате ДТП автомобилист и три пассажира машины 1976 года рождения, 1982 года рождения и 1992 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель Volvo госпитализирован с травмами.

Скорая помощь опрокинулась на площади Сретенские Ворота после ДТП с двумя машинами

Читайте также


происшествияДТП

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика