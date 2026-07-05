Президент Венгрии заявил, что не покинет пост по требованию премьера

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Венгерский президент Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку после требования премьер-министра Петера Мадьяра. Об этом он заявил в интервью польскому консервативному еженедельнику Do Rzeczy.

"У меня нет причин уходить в отставку, и премьер-министр пока не представил никаких правовых оснований для того, чтобы сместить меня с моего поста", – сказал политик.

По его словам, поправка правительства к конституции, которая предусматривает отстранение президента от должности, не соответствует принципу верховенства права.

Шуйок отметил, что во внесенном кабмином в парламент проекте 17-й поправки к Основному закону Венгрии есть лишь одно предложение об отставке главы государства. В документе речь идет о "действующем президенте республики", а не о самой должности.

"Это законодательство, подогнанное под конкретное лицо, что, безусловно, нельзя назвать решением, соответствующим принципам верховенства права", – подчеркнул политик.

Ранее Мадьяр объявил, что намерен внести в парламент проект поправки к конституции об отстранении Шуйока с должности. Правящая партия "Тиса" при помощи этой инициативы также намерена ограничить депутатские сроки 12 годами.