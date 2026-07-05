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05 июля, 18:28

Происшествия

В Алтайском крае мужчина насильно удерживал мальчика в гараже

Фото: vk.com/altaikrai.sledcom

Мужчина насильно удерживал несовершеннолетнего в гараже в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Случай произошел в Барнауле. В местных СМИ и соцсетях появились слова матери о том, что мужчина запер ее сына в гараже. Местный житель объяснил свои действия тем, что подросток повредил чужое имущество. Родители смогли найти мальчика с помощью геолокации телефона.

"По предварительным данным, мужчина после конфликта применил силу к ребенку", – уточнили в СК.

Представители ведомства заявили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Следователи в Алтайском крае устанавливают обстоятельства произошедшего. Они допросят участников конфликта и очевидцев.

Ранее в Кузбассе двое молодых людей насильно затолкали ребенка в багажник машины и увезли к гаражам. Мальчик смог вырваться и убежать. Позже он обратился к медикам.

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