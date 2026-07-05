Собянин сообщил о ликвидации уже 10 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три беспилотника, летевших на Москву днем в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Очередная попытка атаки вражеских БПЛА на столицу началась днем 5 июля. С тех пор на подлете к Москве было перехвачено 10 беспилотников.

На этом фоне в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.