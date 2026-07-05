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05 июля, 13:20

Регионы

В Ингушетии школу и парк назовут именем мальчика, погибшего при спасении друга

Фото: МАХ/"МЧС Республики Ингушетия"

Именем 8-летнего Хизира Дербичева, который погиб, пытаясь спасти друга в Ингушетии, назовут школу № 2 в селении Троицкое и детский парк отдыха в городе Сунжа. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в MAX.

Кроме того, власти направят в МЧС России документы для рассмотрения возможности посмертного награждения мальчика за подвиг.

"Есть поступки, которые навсегда остаются в памяти народа. Они напоминают нам, что мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради других не имеют возраста. Именно таким был подвиг восьмилетнего Хизира Дербичева", – отметил он.

Ребенок пропал 15 июня на реке Сунжа в городе Карабулак. Мальчик оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. В итоге его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи.

В тот же день начались поиски ребенка. Они продолжались более 8 суток. В итоге тело мальчика нашли в 10 километрах от места его падения в воду.

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