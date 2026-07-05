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05 июля, 10:27

Политика

ВС РФ ударили по ж/д составу в Черниговской области, перевозившему грузы для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала в Олешне Черниговской области железнодорожный состав, который перевозил грузы в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, публикуя кадры объективного контроля нанесения удара.

Атака была реализована 4 июля с помощью ударных БПЛА "Герань-2 Сикер". В результате было зафиксировано успешное поражение цели.

Кроме того, российские военнослужащие ударили дронами "Герань-4 Сикер" по подстанции 110 киловатт в Дьяковке Сумской области, в результате чего оказались обесточены сразу несколько объектов, которые применялись в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, Вооруженные силы РФ атаковали с помощью БПЛА "Герань-2 Сикер" газораспределительную станцию в Газопроводном Черниговской области. В результате энергетический объект был уничтожен.

Также российская армия нанесла 4 июля удар по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые активно использовались для заправки автомобильной техники ВСУ. В результате три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск были полностью поражены.

"Объективным контролем зафиксированы объемные пожары в местах поражения целей", – уточнили в ведомстве, добавив, что для атаки использовались дроны "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер".

Ранее российские военные атаковали нефтебазу "Канцеровка", расположенную вблизи Высокогорного в Запорожской области. В операции использовались беспилотники "Герань-4" и "Гербера".

По данным Минобороны РФ, удар был произведен для ослабления военно-экономического потенциала противника. В результате инфраструктура объекта получила серьезные повреждения.

Параллельно с этим дроны "Герань-2" поразили ангар в Николаевской области, где хранились ударные летательные аппараты ВСУ. Объект удалось обнаружить в районе населенного пункта Зеленый Яр с помощью разведывательного БПЛА. В результате склад получил значительные повреждения, на нем возник объемный пожар.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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