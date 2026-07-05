Ракеты и БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракеты и беспилотники ликвидированы в ночь на 5 июля в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, ракетная и беспилотная атаки отражались не только в Ростове-на-Дону, но и в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском районах Ростовской области.

Губернатор отметил, что из-за падения фрагментов дрона в Советском районе оказались разбиты стекла в заведении общественного питания. В результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на 5 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, украинские БПЛА были уничтожены в Белгородской, Брянской и Ростовской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

