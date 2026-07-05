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05 июля, 06:52

Происшествия

Открытое горение на складе в Ставрополе ликвидировано

Фото: МАХ/"МЧС Ставрополья"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ставрополе на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве добавили, что полная ликвидация пожара продолжается.

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе 4 июля. Изначально площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров, но затем выросла до 5 000. Причиной возгорания названа разгерметизация газового баллона. Кроме того, в здании частично обрушилась крыша.

Ликвидация возгорания осложняется высокой температурой и конструктивными особенностями здания. К тушению огня привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники.

Новости регионов: пожарные локализовали возгорание в Ставрополе

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