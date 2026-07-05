Сильный ветер и гроза ожидаются в Москве 5 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с дождем и местами гроза прогнозируются в Москве в воскресенье, 5 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов, по области – до плюс 11 градусов.

Синоптики отмечали, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы, которая составляет 13,5 градуса ночью и 23,1 градуса днем.

Самый теплый период придется на 17–25 июля. Конец месяца прогнозируется даже прохладным. При этом в текущем месяце дефицит осадков может составить 20–40% от обычных 84 миллиметров.