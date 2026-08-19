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19 августа, 11:57

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Турочакском районе Алтая, где медведь убил туристку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Турочакском районе Республики Алтай введен режим повышенной готовности после того, как медведь вытащил из палатки и убил туристку. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

По его словам, полиция и охотники приступили к круглосуточному патрулированию территории. Кроме того, в районе ограничили передвижение местных жителей и гостей в ночное время – с 20:00 до 10:00.

К отслеживанию передвижения диких животных также привлечены центр беспилотных летательных аппаратов и охотинспекторы. Министерство природных ресурсов и экологии региона выдало дополнительные лицензии на добычу медведя.

Как рассказали в правоохранительных органах, погибшая туристка путешествовала вместе с мужчиной, которому удалось выжить. Девушку нашли по крикам, но медведь успел скрыться. Догнать зверя не получилось из-за темноты.

Об инциденте в селе Артыбаш в Республике Алтай стало известно 19 августа. Медведь вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска, утащил ее в лес и объел конечности. Она скончалась. Местные жители не смогли помочь девушке, так как животное вело себя агрессивно.

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