Врач Симкин назвала ношение рюкзака на одном плече сигналом проблем с осанкой у ребенка

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Привычка носить рюкзак на одном плече и сидеть, поджав под себя ногу, может сигнализировать о наличии проблем с осанкой у ребенка. Об этом Москве 24 рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Эксперт напомнил, что любые проблемы с осанкой намного проще решить на самых ранних этапах, поэтому важно регулярно приходить с детьми на осмотр к врачу.

При этом, когда ребенок только родился, родителям необходимо обратить внимание, как он поворачивает голову. Если есть предпочтительная сторона, на которой чаще всего задерживается, возможно, имеется установочная кривошея, стоит обратиться к специалисту.

"Но даже если визуально проблем нет, советую пройти осмотр в первый месяц жизни и убедиться, что все хорошо. Второй раз можно показаться в возрасте двух лет. Далее желательно проверяться раз в полгода, потому что ребенок уже активно ходит, бегает, падает, в том числе с велосипедов и самокатов. Соответственно, он может получать микротравмы, способные вызывать перекосы в теле и деформацию позвоночника в процессе роста", – отметил врач.

Если проблемы уже есть, родители могут это заметить, внимательно наблюдая за привычками ребенка.





Дмитрий Симкин врач-остеопат Например, если он любит носить сумку, рюкзак всегда только на одном плече, это может говорить о том, что оно выше другого, поэтому на нем проще удержать лямку. Еще одним тревожным звоночком оказывается привычка сидеть, подложив ногу под себя. Возможно, есть какое-то напряжение в теле и ребенок вынужден быть перекошенным, чтобы компенсировать это и чувствовать себя удобнее.

Кроме того, стоит поставить ребенка возле стены и внимательно посмотреть, все ли расположено симметрично. Если плечи, лопатки не на одном уровне – это веский повод обратиться к врачу.

Кроме того, когда ребенок сутулится, на это могут быть внутренние причины: где-то в теле есть напряжение. В таком случае нет смысла ругаться и говорить "выпрямись": важно разобраться в проблеме, заключил Симкин.

Ранее врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко посоветовал родителям следить, чтобы ребенок обязательно каждые 20–30 минут отвлекался от сидячей работы и делал 10–15-минутный перерыв: ходил, бегал, совершал простейшие круговые движения шеей и туловищем. Это позволит расслабить опорно-двигательный аппарат и восстановить кровоснабжение.

