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Российская компания "Аэрофлот" работает над рядом новых международных направлений полетов на 2027 год. Об этом сообщил глава авиаперевозчика Сергей Александровский, передает ТАСС.

Александровский назвал расширение сети непрерывным процессом. Коммерческие аналитики компании постоянно оценивают дополнительные возможности и на внутренних, и на международных направлениях.

"В работе есть ряд новых международных направлений. Не буду их пока озвучивать, потому что внутренних решений пока не принималось, но такая работа ведется", – сказал глава перевозчика.

Он также выразил надежду, что у компании будет возможность дополнительно предложить россиянам перевозки в новые пункты.

Ранее сообщалось, что РФ и Кения рассматривают возможность организации прямого авиасообщения. Конкретные сроки появления рейсов пока не определены – они будут зависеть от экономической обоснованности проекта.

Реализацией проекта займутся транспортные ведомства двух стран, которые должны оценить экономическую эффективность и практическую целесообразность перевозок.