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Авиакомпания Nordwind Airlines ("Северный ветер") доставила в аэропорт Новокузнецка 138 мест багажа туристов, которые накануне прилетели из Казани, чтобы отдохнуть на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Багаж прилетел, доставка уже забирает груз", – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что вещи развезут по адресам, которые туристы указали в заявлениях.

Около 150 пассажиров, прибывших в Новокузнецк рейсом авиакомпании Nordwind Airlines, не смогли получить свой багаж 21 ноября. В аэропорту пассажирам объяснили, что вещи не погрузили в авиагавани Казани. Там подтвердили, что у части граждан багаж не прилетел.

Перевозчик объяснил, что часть багажа не попала на борт, так как самолет превысил предельную коммерческую загрузку. Туристам пришлось отправиться на курорт без своих вещей. Глава Кузбасса Илья Середюк поручил обеспечить более 100 туристов всем необходимым оборудованием для отдыха на Шерегеше, где в этот день открылся горнолыжный сезон.

