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Микроавтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на трассе Ruta 9 по пути в чилийский город Пуэрто-Наталес. Об этом сообщило издание BioBioChile.

Авария произошла в субботу, 21 ноября, около 14:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Туристический микроавтобус и грузовик с аргентинскими регистрационными номерами столкнулись на 160-м километре трассы в районе Estancia San Gerónimo в чилийском регионе Магальянес.

Два пассажира – мужчина и женщина – погибли на месте, еще пять человек пострадали. В частности, четверо находившихся в микроавтобусе – двое россиян, водитель и его сопровождающий – получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Серьезные ранения выявлены у водителя грузовика.

Газета La Tercera приводит те же данные о погибших: жертвами стали двое граждан России. Среди пострадавших издание также называет двух россиян, обоих водителей и еще одного пассажира микроавтобуса.

По распоряжению прокуратуры на место происшествия выехали сотрудники подразделения расследования дорожно-транспортных происшествий (SIAT). Они устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

Полиция, как сообщается, согласовывает действия с министерством иностранных дел, чтобы передать тела погибших их родственникам.

Ранее на автомагистрали "Фракия" в Болгарии произошло крупное ДТП с участием около 86 автомобилей. По данным МВД и Минздрава страны, в аварии погибли 11 человек, еще 48 пострадали.

