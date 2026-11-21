Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации поразили электроподстанцию напряжением 110 киловольт в Виннице, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины, сообщили в Минобороны.

Удары наносились беспилотными летательными аппаратами. Целями стали объекты энергетики, а также морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в акватории Черного моря к югу от Одессы было поражено грузовое судно типа сухогруз. По имеющимся данным, оно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

Ранее российские военные сообщили о поражении места проведения совещания с участием высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных специалистов. По данным ведомства, для нанесения ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск.

