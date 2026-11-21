Фото: MAX/"МЧС Северной Осетии"

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен во Владикавказе после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы", – написал руководитель региона.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В то же время в региональной прокуратуре указали на то, что организовали проверку по факту взрыва. Координировать работу правоохранительных органов на месте будет заместитель прокурора республики Денис Кулебянов – он выехал туда лично.

Квартира, где произошел хлопок, не была официально подключена к газу, сообщили в компании "Газпром межрегионгаз Владикавказ". Владельцы не открывали лицевой счет, и официальный пуск газа газовая компания не производила.

Также администрации Владикавказа сообщила, что подъезд дома частично обрушился после взрыва газа в одной из квартир. Помимо этого, в здании выбило окна. По данным МЧС, повреждения получили 38 квартир.

Сейчас власти составляют списки семей, которым нужно жилье на период восстановительных работ. Для временного размещения горожан из маневренного фонда Владикавказа подготовили 40 квартир.

Хлопок в многоэтажном доме во Владикавказе произошел в субботу, 21 ноября. По информации ГУ МЧС России по Северной Осетии, инцидент случился на шестом этаже здания. В результате погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Один из пострадавших получил множественные травмы, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Мужчина находится в Республиканской клинической больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц".

