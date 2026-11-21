Фото: MAX/"Петербургская полиция"

Рейд на стройплощадке жилого комплекса в Санкт-Петербурге закончился проверкой почти 400 иностранных работников, 31 человек попал в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверка прошла на Окуловской улице в Шушарах. Всего полицейские изучили документы 387 иностранцев, занятых на объекте.

По итогам проверки на 31 человека оформили протоколы о нарушении порядка въезда в Россию и режима пребывания в стране. В качестве наказания им может грозить штраф до 12 тысяч рублей либо выдворение за пределы РФ.

Сейчас полиция выясняет, как иностранцев привлекли к работе на стройке.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что за последние три года гражданства России лишились более 5 тысяч бывших иностранцев. Главной причиной таких решений становилось совершение преступлений. При этом за девять месяцев было зарегистрировано свыше 20 тысяч преступлений – на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в общем числе противоправных деяний сократилась до 3,4%.

