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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов индонезийской провинции Малуку. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг землетрясения находится в 101 километре к северо-востоку от города Лоспалос, Восточный Тимор. Его глубина – 144 километра.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрировали в Тихом океане неподалеку от Новой Каледонии. Сейсмическое событие произошло 20 ноября в 00:49 по всемирному координированному времени (03:49 по московскому времени).

Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр располагался в 558 километрах к юго-востоку от Нумеа, где проживают около 94 тысяч человек. Сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения не поступало.