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Международная федерация санного спорта (FIL) присвоила нейтральный статус (AIN) 10 спортсменам сборной России. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

По ее словам, на проверку и получение статуса федерация подавала список из 11 спортсменов и 7 специалистов.

"10 спортсменов в одноместных санях, 4 тренера и 2 медицинских специалиста прошли проверку и получили приглашение участвовать в международных соревнованиях в качестве AIN", – рассказала Гарт.

Гарт отметила, что федерация готовилась к разным сценариям допуска, включая нейтральный статус по аналогии с прошлым годом и с учетом решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Для юношеской команды нейтральный статус уже подтвержден, а документы юниоров и сборной по натурбану отправили на проверку, добавила Гарт.

При этом, как сообщила Гарт, FIL отказала двукратному чемпиону мира и чемпиону Европы Семену Павличенко и главному тренеру сборной России Сергею Чудинову. По предварительным данным, оба не получили AIN и в прошлом сезоне.

Павличенко рассказал агентству, что едет в поезде в Сочи на Кубок России по санному спорту, который пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 26 по 27 ноября. Он уточнил, что пока не знает причин отказа. Спортсмен предположил, что ему объяснят все по прибытии на соревнования.

"Несмотря на отказ, я намерен выступать в этом сезоне на всероссийских стартах. У меня все равно остается боевой настрой, настрой на победу", – сказал Павличенко.

Он добавил, что будет на связи с молодыми саночниками, которым предстоят международные старты. По его словам, он поможет советами и может предложить им свой настроенный инвентарь для пробы на зарубежных трассах. Павличенко уверен, что российские спортсмены способны добиваться результата.

35-летний Павличенко выигрывал чемпионаты мира в 2015 году в личном первенстве и в 2019 году в эстафете. У него также две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, шесть титулов чемпиона Европы и 22 победы на этапах Кубка мира.

Чудинов руководит сборной России с мая 2019 года.

12 ноября конгресс FIL, пересмотрев свое постановление полуторагодичной давности, принял решение, что российские спортсмены, выступающие в одиночных санях, смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

В прошлом сезоне россияне-одиночники получали право на международные старты только по решению CAS. Этот допуск действовал вопреки позиции FIL.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Решение было принято после обсуждений с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов федерации.

