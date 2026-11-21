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Компания Disney начала работу над новым фильмом франшизы "Один дома" с участием Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях. Об этом сообщил журнал Variety.

По данным издания, сиквел к фильму находится на ранней стадии создания. Сценарий готовят канадско-американский актер Сет Роген и канадский сценарист Эван Голдберг. Сюжет и полный состав актеров пока не раскрываются.

Разговоры о возвращении киносерии возобновились после рождественской рекламы сети McDonald's, в которой Калкин предстал в образе повзрослевшего Кевина.

Первая часть "Один дома" вышла на экраны в 1990 году. Главную роль в проекте – Кевина Маккаллистера – исполнил Калкин. Вторая часть – "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" – появилась в 1992 году.

О возможной работе над новым фильмом франшизы "Один дома" сообщалось ранее. Выяснилось, что 45-летний Калкин встречался с руководителями Walt Disney Studios в Бербанке, штат Калифорния, чтобы обсудить потенциальные творческие направления для возрождения кинофраншизы. Источники, знакомые с концепцией возможного перезапуска, посчитали идею "очень хорошей".