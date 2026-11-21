Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 ноября в Москве и области стало самым теплым с начала XXI века. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.

По ее словам, этот день стал третьим по теплу с 1948 года. Синоптик уточнила, что на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 7,9 градуса, на Балчуге – 8,1 градуса.

В Коломне было зафиксировано 8,3 градуса, дополнила Позднякова.

Между тем метеорологическая зима в Москве ожидается с 23 ноября. Среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений в этот период.

Вместе с этим в городе начнет формироваться снежный покров. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец охарактеризовал его как "устойчивый и даже внушительный".