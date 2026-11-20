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Президент США Дональд Трамп связал масштабные сбои в работе крупных американских компаний с модернизацией их оборудования. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что в настоящее время процесс обновления затрагивает тысячи компаний в США и не всегда проходит гладко. Именно этим Трамп объяснил трудности, с которыми сталкивается крупный бизнес.

"Будут компании, которые потерпят крах, особенно в процессе этой модернизации", – сказал глава государства.

С масштабными перебоями в работе сервисов ранее столкнулись Microsoft, Apple, JPMorgan Chase, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и ряд других организаций.

Трамп также связал произошедший на выходных сбой в системе управления воздушным движением США с устаревшим оборудованием. По словам американского лидера, техника в этой сфере неисправна, а конгресс страны уже получал уведомления о проблеме. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что ситуацию удастся улучшить.

