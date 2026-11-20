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Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Встреча состоялась в патриарших палатах Московского Кремля.

Во время беседы глава государства поблагодарил предстоятеля РПЦ за служение Отечеству, людям, церкви и российскому государству.

"Я очень рад поздравить вас с наградой. Но дело не в наградах, дело в вашем служении Отечеству, нашим людям, Церкви и государству Российскому. Спасибо вам большое", – сказал Путин.

По традиции президент также преподнес патриарху Кириллу букет белых роз.

Ранее Путин присудил патриарху Кириллу государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2026 году и присвоил ему звание лауреата.

Сергей Собянин также поздравил предстоятеля РПЦ с 80-летием и вручил ему нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина Москвы.

Этого звания патриарх удостоен за вклад в укрепление межконфессионального согласия, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и историко-культурного наследия столицы, а также многолетнюю благотворительную деятельность.

