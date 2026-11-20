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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам страны последовать примеру россиян, которые активно приобретают в республике дома в сельской местности. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"И наплыв большой. Они скупают все эти домики маленькие. И это не бедные люди прежде всего. Они строят там нормальный дом", – приводит пресс-служба слова Лукашенко.

По его словам, покупатели уже приближаются к Минску и в большинстве случаев приезжают в деревню с детьми. Белорусам президент посоветовал активнее "разворачиваться" в этом направлении: свои сельские дома и приусадебные участки никому не отдавать, а тем, у кого их нет, – постараться приобрести землю или жилье за городом.

Россиян и переселенцев с Украины Лукашенко назвал не чужими для республики людьми, подчеркнув, что ко всем там относятся как к своим.

Также президент Белоруссии указал на необходимость уделять больше внимания развитию сельских территорий – не только в производственных масштабах, но и за счет личных подворий и усадеб. Отдельно он обратил внимание на молодежь. Землю Лукашенко назвал одним из важных природных ресурсов страны, который следует содержать в порядке.

Ранее Лукашенко призвал жителей страны присмотреться к избингу и активнее приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах. По его словам, в республике развивают опорные сельские населенные пункты. Кроме того, ремонтируются и строятся новые дороги, повышаются требования к торговому обслуживанию на селе.