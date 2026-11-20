Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили логистический центр в Городне Черниговской области, в котором хранились и распределялись грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли удары по сухогрузу в порту Черноморска в Одесской области, который доставлял грузы двойного назначения, и ударили по портовой инфраструктуре, предназначенной для разгрузки военных грузов.

"(Поражена. – Прим. ред.) теплоэлектроцентраль "Слобожанская" в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", – добавили в министерстве.

Кроме того, был уничтожен железнодорожный локомотив в Днепропетровской области, который перевозил грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины. Все удары были нанесены с применением беспилотников.

Ранее российская армия поразила в Киеве и Киевской области автодорожные и автожелезнодорожные мосты, которые использовались для перевозки вооружения украинских формирований в зону боевых действий в Донбассе. По данным ведомства, военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, складским терминалам, портовой и транспортной инфраструктуры, а также морским судам.