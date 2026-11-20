20 ноября, 17:27Политика
ВС РФ поразили логистический центр в Черниговской области, где хранились военные грузы
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России поразили логистический центр в Городне Черниговской области, в котором хранились и распределялись грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные также нанесли удары по сухогрузу в порту Черноморска в Одесской области, который доставлял грузы двойного назначения, и ударили по портовой инфраструктуре, предназначенной для разгрузки военных грузов.
"(Поражена. – Прим. ред.) теплоэлектроцентраль "Слобожанская" в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", – добавили в министерстве.
Кроме того, был уничтожен железнодорожный локомотив в Днепропетровской области, который перевозил грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины. Все удары были нанесены с применением беспилотников.
Ранее российская армия поразила в Киеве и Киевской области автодорожные и автожелезнодорожные мосты, которые использовались для перевозки вооружения украинских формирований в зону боевых действий в Донбассе. По данным ведомства, военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, складским терминалам, портовой и транспортной инфраструктуры, а также морским судам.