Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/usman_nurmagomedov

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов впервые опубликовал пост в соцсетях после выхода из-под стражи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Первой публикацией стало видео с фрагментом фильма "Лицо со шрамом" в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В ролике звучат слова персонажа Аль Пачино: "Вам нужны такие, как я. Нужны для того, чтобы тыкать в нас пальцем и говорить: "Вот он, плохой". И что? А сами какие, хорошие? Вряд ли. Вы просто умеете притворяться, врать. А у меня такой привычки нет".

Вскоре боец разместил еще один пост – подборку фотографий с высказыванием римского императора Марка Аврелия. В нем говорится о том, что человек сохраняет рабскую сущность, пока его могут задеть оскорбления или порадовать похвала.

Массовая драка с участием бойцов UFC Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также грузинского спортсмена Мераба Двалишвили произошла 11 ноября в лобби отеля Hilton в Абу-Даби. Полиция задержала участников инцидента, включая Усмана Нурмагомедова, которого заключили под стражу.

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал конфликт, назвав его ударом по репутации индустрии. Позднее уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание, фигурантов освободили из-под стражи после отказа сторон от взаимных претензий. Каждому виновнику предстоит выплатить штраф в размере 150 тысяч дирхамов (около 3,4 миллиона рублей).