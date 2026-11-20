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Разбившийся ртутный градусник требует быстрых и точных действий, а не паники, рассказал RT доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета Росбиотех Дамир Удавлиев.

"Ртуть – это тяжелый серебристый металл, чьи пары невидимы, не имеют запаха и крайне токсичны", – сказал он.

Первым делом специалист советует изолировать место опасности. Людей и домашних животных нужно попросить выйти из комнаты, дверь плотно закрыть, а щель под ней заткнуть мокрой тряпкой – она станет барьером для паров. Затем следует распахнуть окно, чтобы ядовитые испарения уходили на улицу.

При этом сквозняк создавать нельзя: двери в другие комнаты лучше не открывать, вентиляцию не включать, кондиционер, систему теплого пола и вентиляторы выключить. Иначе, по словам биолога, невидимые шарики разлетятся по всей квартире, а пары проникнут в спальню или детскую.

Пока комната проветривается, он рекомендует подготовить стеклянную банку с плотной металлической крышкой и налить в нее на треть холодной воды. Ртуть тяжелее воды, поэтому на дне она станет безопасной и перестанет испаряться.

Для защиты кожи и легких понадобятся плотные резиновые перчатки, бахилы или обычные полиэтиленовые пакеты на обувь, а лицо стоит прикрыть влажной марлевой повязкой, сложенной в несколько слоев. Под рукой также нужно иметь лист плотной бумаги, медицинскую грушу или шприц без иглы, широкий скотч, кусочки пластилина и яркий фонарик. Фонарик включают и направляют луч на место разлива не сверху, а сбоку, под острым углом к полу.

"Так тысячи мелких дробинок вспыхнут холодным металлическим блеском, что даст возможность их не пропустить", – пояснил Удавлиев.

В первую очередь собирают крупные капли, аккуратно перекатывая их на бумагу другим листом, спицей или картонкой. Затем их стряхивают в банку. Для сбора шариков, попавших в щели или ворс, используют медицинскую грушу либо шприц. Микроскопические капли удаляют с помощью скотча или пластилина, после чего также помещают их в банку. Вместе с ними туда складывают осколки стекла.

Если ртуть оказалась на ковре, его аккуратно сворачивают от краев к центру, упаковывают в плотный полиэтилен и выносят на балкон или на улицу. Выбивать ковер нельзя, его можно только оставить на длительную просушку.

Когда последняя капля заперта в плотно закрытой банке, наступает этап химической нейтрализации. В ведре готовят раствор из расчета одна столовая ложка хлорсодержащего отбеливателя, например "Белизны", на литр холодной воды. Как вариант используют темно-бурый раствор марганцовки с ложкой соли и уксусной эссенции.

После того как надеты перчатки, губку тщательно пропитывают раствором и протирают поверхность в месте падения, захватывая область на расстоянии 20 сантиметров вокруг. Кроме того, обрабатывают плинтусы, особенно участки со щелями. Средство оставляют на 15–20 минут, после чего смывают водой.

По словам эксперта, ртуть и загрязненные ею материалы – бахилы, перчатки, использованную бумагу, скотч и тряпки – ни в коем случае нельзя отправлять в мусоропровод или унитаз. Это может привести к смертельно опасным последствиям для канализации и мусорных полигонов. Содержимое пакета и банку нужно передать на утилизацию в пункт приема опасных отходов. Узнать его адрес можно по номеру 112, также можно вызвать специалистов по демеркуризации.

Сразу после уборки одежду нужно снять и отправить в отдельную стирку, выбрав максимально допустимую для ткани температуру. Если вещи сильно пропитались парами, от них лучше избавиться. Кроме того, после уборки необходимо принять душ и пить больше воды.

"Ртуть категорически нельзя собирать с помощью веника и не браться за пылесос", – подчеркнул Удавлиев.

Если металл провалился под паркет, его частицы попали на уже надетую одежду или кому-то стало плохо, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что за выброшенный в обычный дворовой мусорный бак ртутный градусник грозит штраф или даже тюремное заключение. Если же обращение с ртутью причинит серьезный вред окружающей среде или приведет к массовому отравлению, может наступить уголовная ответственность по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Она предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

