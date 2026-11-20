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Москвич заговорил фармацевта и украл товары из аптеки на улице Гарибальди в столице. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По данным ведомства, 35-летний мужчина действовал под видом покупателя. Он отвлекал фармацевта многочисленными вопросами, а пока сотрудница отвечала, незаметно убирал товары с прилавка в карманы. После этого он скрылся.

Ущерб оценили более чем в 5 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили, а затем задержали его на улице Архитектора Власова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в районе Новокосино правоохранители задержали 65-летнего местного жителя, который подозревается в краже аккордеона. Музыкальный инструмент стоимостью около 50 тысяч рублей владелец на время оставил около подъезда на Новокосинской улице во время переезда. Вернувшись, мужчина не нашел аккордеон на месте.